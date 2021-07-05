об изменениях в социальных выплатах государства - теперь они будут начисляться на карты с платёжной системой Мир.

Об изменениях в социальных выплатах государства - теперь они будут начисляться на карты с платёжной системой "Мир".Ничего НЕ изменится для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту "Мир" или получает средства на счёт, не привязанный к банковской карте (сберкнижке). Если пособие выплачивалось на счёт, привязанный к карте другого банка, жителю необходимо в течение 10-ти рабочих дней от момента перечисления соцвыплаты, обратиться в банк и получить средства наличными. Получить карту можно в двадцати четырёх банках - весь список есть на сайте Пенсионного фонда Владимирской области. Новые реквизиты счёта необходимо передать в Пенсионный фонд. Если вовремя не обзавестись картой "Мир", деньги не пропадут - они будут продолжать зачисляться на счёт.