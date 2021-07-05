За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 61 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 350 происшествий с материальным ущербом.Петушинский районПо предварительной информации, 28.06.2021 г. в 06:00 на 97 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Джили, 2000 г.р., совершил съезд в правую по ходу движения обочину и наезд на опору искусственного освещения. После этого произошло столкновение с движущимся впереди автомобилем Хино под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Джили с диагнозом: перелом тазобедренной кости, ушиб живота – госпитализирован; пассажир автомобиля Джили, 2001 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб брюшной полости – госпитализирован.Александровский районПо предварительной информации, 29.06.2021 г. в 05:03 на 4 км автодороги «Струнино – Площево» водитель автомобиля Скания, 1987 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Скания, диагноз: перелом ребер – амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 30.03.2021 г. в 06:10 в г. Владимир на улице Горького у дома 34 водитель автомобиля Мерседес – Бенц, 1978 г.р., при проезде регулируемого перекрестка выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Шевроле – Нива под управлением водителя 1958 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Мерседес – Бенц, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб носа – амбулаторно; водитель автомобиля Шевроле – Нива, диагноз: ЗЧМТ, рана лобной области, ушиб ребер, ТТЖ – госпитализирован; пассажир автомобиля Мерседес – Бенц, 2001 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб правого локтевого сустава – амбулаторно.Александровский районПо предварительной информации, 01.07.2021г. в 15:47 на 128 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля Фольксваген-Пассат, 1978 г.р., допустил столкновение с автомобилем Фольксваген-Туарег под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Фольксваген-Пассат, диагноз: СГМ, перелом левого предплечья-амбулаторно.Судогодский районПо предварительной информации, 02.07.2021 г. в 07:00 на 306 км автодороги Р-312 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Рено – Флюенс, 1978 г.р., не предоставил преимущество в движении автомобилю Киа – Рио, под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. пассажир автомобиля Киа – Рио, 1939 г.р., диагноз: ушибленная рана левой конечности, ЗЧМТ, СГМ – госпитализирована. 2. водитель автомобиля Рено – Флюенс, диагноз: ушиб правого предплечья – амбулаторно. 3. водитель автомобиля Киа – Рио, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого бедра – амбулаторно.Петушинский районПо предварительной информации, 03.07.2021 г. в 19:10 на 96 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ - 21102», 2001 г.р., потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стоящий справа автомобиль «Вольво FH» в составе полуприцепа «KOGEL» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля ВАЗ – 21102, диагноз: СГМ, ушиб волосистой части головы, ссадины обеих рук, ушиб правого коленного сустава - амбулаторно. 2. пассажир автомобиля ВАЗ – 21102, 2002 г.р., диагноз: СГМ, ЗЧМТ, открытый перелом бедра слева - госпитализирована.Собинский районПо предварительной информации, 04.07.2021 г. в 20:20 на 170 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля МАН TGS в составе полуприцепа Fluid, 1973 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем Мерседес Бенц Актрос в составе полуприцепа Шмитц под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН TGS, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – амбулаторно.