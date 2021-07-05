Ещё одно дело находится на рассмотрении.

Компания «СпецТехАвто», занимающаяся эксплуатацией Марьинского полигона в Камешковском районе, на 350 тысяч рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск Ростехнадзора. Ещё одно дело – на рассмотрении.Редакция «33Live.Ru» уже о том, что в работе организации выявлено 23 нарушения.С марта 2008 расширение Марьинского полигона ведётся без официального разрешения. Один из котлованов эксплуатируется без противофильтрационного экрана. Отсутствует заключение государственной экологической экспертизы о безопасности объекта для окружающей среды.Также проверяющие не нашли на полигоне ТБО канализации и водонапорной башни, открытую и закрытую автостоянки, механическую мастерскую, хозяйственный склад, дизельный генератор и пожарный гидрант.Как пояснили в руководстве фирмы, мелкие замечания устранены во время проверки. Срок исправления других недочётов продлён до 10 ноября. Причина нарушений – финансовое состояние компании. С 2013 года она проходит процедуру банкротства.«На сегодняшний момент речь идёт о четырёх пунктах. Один из них организация оспаривает. Он касается разрешения на строительство мусорного полигона. У нас есть письмо от администрации Камешковского района от января 2021 года, где они говорят, что разрешение, которое выдано ранее, действительно. Ростехнадзор говорит другое. Их позиция нам не совсем понятна», - в ООО «СпецТехАвто».Добавим, что первоначально владельца полигона оштрафовали на 700 тысяч рублей, но позднее арбитраж сократил сумму вдвое.