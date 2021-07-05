При этом 1135 человек стали донорами впервые.

За шесть месяцев 2021 года владимирские трансфузиологи заготовили 6200 литров крови. За первое полугодие кровь сдали 5448 доноров, из которых 1135 человек стали донорами впервые.«В регионе практикуются выездные заборы крови. За полгода совершён 81 выезд мобильного комплекса», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Напоминаем, что сдать компонент можно в Областной станции переливания крови, в филиале в Вязниках, а также в отделении переливания крови Муромской горбольницы №3. При себе необходимо иметь паспорт.Подробная информация о донорстве доступна на службы или по телефону: 8 (800) 333-33-30.