Около 5-ти утра 5 июля на М-7 в Камешковском районе вспыхнула грузовая ГАЗель. ЧП произошло в деревне Новая Быковка. В МЧС говорят, что сообщение в пожарную охрану поступило слишком поздно –

Около 5-ти утра 5 июля на М-7 в Камешковском районе вспыхнула грузовая ГАЗель. ЧП произошло в деревне Новая Быковка. В МЧС говорят, что сообщение в пожарную охрану поступило слишком поздно – к приезду пожарных автомобиль полыхал по всей площади. Огнеборцы потушили возгорание на 12-ти пожарных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили автомобиль 4 человека. Вторая за