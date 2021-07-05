Он заживо сжёг двух своих знакомых.

Жителя Александрова, который поджёг двух собутыльников, приговорили к 7 годам и 9 месяцам тюрьмы.Трое мужчин 4 января решили выпить. Как водится, в ходе распития спиртных напитков компания поссорилась. Из-за большой дозы алкоголя двое уснули, а третий решил припомнить им обиду.«Злоумышленник облил одежду знакомого жидкостью для розжига, поджёг штаны и скрылся с места преступления», - гласят материалы дела.Огонь перекинулся на второго спящего человека. В результате 54-летний и 59-летний получили ожоги не совместимые с жизнью. Они умерли в больнице на следующий день.По акцизной марке на бутылке, которую распивали три товарища, полиция установила место покупки спиртного. Проверив камеры видеонаблюдения, оперативники вычислили преступника.Обвиняемый признал свою вину, а Фемида приговорила душегуба к колонии строгого режима.