Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северный поток – 2 несет большую угрозу для безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток – 2" несет большую угрозу для безопасности Европы.Глава страны выступил в понедельник на форуме "Украина 30. Международная политика". Владимир Зеленский отметил, что достройка и запуск газопровода "Северный поток – 2" – это большой вызов не только для его страны. "Он будет оружием против всей Европы", – подчеркнул политик.Зеленский призвал коллег объединиться для противодействия энергетической угрозе. По словам президента, для борьбы с "Северным потоком – 2" можно использовать механизмы международных объединений, в частности, ООН и ОБСЕ, передает РИА Новости.Напомним, что "Северный поток – 2" – это строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море. Против него выступили Украина, США, а также ряд европейских стран. В 2019 году американские власти ввели санкции против российских компаний и судов из-за проекта.недавно заявил, что запуск газопровода позволит России заблокировать поставки энергетических носителей через территорию Украины и тем самым принудит Киев к диалогу с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.Политик назвал "Северный поток – 2" политическим оружием Кремля. По словам Владимира Зеленского, российским властям удается пока "всех переигрывать".