Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы через два часа после совершенного преступления.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).Днем 17 мая в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 23-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля.Потерпевший пояснил, что оставил машину с ключами в замке зажигания, а сам на несколько минут вышел в магазин. Вернувшись, молодой человек не обнаружил авто.Незамедлительно информацию о происшествии дежурный передал всем наружным нарядам полиции, в районе был введен план «Перехват».Уже через два часа сотрудники патрульно-постовой службы на въезде в деревню Петраково Муромского района задержали злоумышленника. Им оказался приятель потерпевшего, который остался в салоне, когда водитель из него вышел.Фигурант пояснил, что употребил спиртное и планировал покататься на чужом автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.