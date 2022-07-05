Смертельное ДТП в Судогодском районе. В начале 9 утра на 45 километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» столкнулись три автомобиля. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД региона По

Смертельное ДТП в Судогодском районе. В начале 9 утра на 45 километре трассы «Владимир – Муром – Арзамас» столкнулись три автомобиля. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД региона По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» 1993 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, под управлением водителя 1969 года рождения, который двигался в