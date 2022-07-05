Отвечает директор юридического департамента SuperJob, эксперт по трудовому законодательству и ТК РФ Александр Южалин.

Когда выгоднее брать отпуск в 2023 году тем, кто работает «пятидневку» на окладе?Директор юридического департамента SuperJob, эксперт по трудовому законодательству и ТК РФ Александр Южалин:- Лето – традиционный сезон отпусков. И сейчас многие наслаждаются долгожданным отдыхом: путешествуют, занимаются любимым делом, проводят время с близкими. Но не меньшее количество работающих людей уже планируют отпуск на следующий 2023 год и задумываются: когда его выгоднее всего взять, чтобы максимально выиграть при этом в деньгах.Итак, можно выделить самые выгодные и самые невыгодные для того, чтобы оформить отпуск, месяцы 2023 года.Самыми выгодными месяцами будут:• август;• октябрь;• чуть хуже июнь, июль, ноябрь, декабрь.Используя отпуск в эти месяцы, вы не сильно потеряете в деньгах по сравнению с заработной платой.А невыгодно уходить в отпуск в 2023 году в• январе;• феврале;• апреле;• мае.Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, вы существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время.В чём логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тыс. руб. в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счёт того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной.Поэтому, в месяце с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах. А в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее.