Мастер акварели Сергей Андрияка провел тренинг во Владимире. Профессиональная командировка художника и ректора Академии акварели и изящных искусств во Владимирскую область стала

Мастер акварели Сергей Андрияка провел тренинг во Владимире. Профессиональная командировка художника и ректора Академии акварели и изящных искусств во Владимирскую область стала настоящим подарком для опытных художников и любителей. Помимо проведенной в мае выставки, 3 июля прошел мастер-класс для педагогов и художников нашего региона в Центре пропаганды изобразительного искусства. Впереди у Сергея Андрияки и его