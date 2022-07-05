Подведены итоги первого полугодия.
В январе-июне 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила 796 тысячи тонн, что на 13,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 6 месяцев 2022 года погружено:
· промышленного сырья и формовочных материалов – 317 тыс. тонн (-3,5% к январю – июню 2021 года);
· строительных грузов – 189 тыс. тонн (+21,9%);
· метизов – 53 тыс. тонн (-4%);
· лесных грузов – 38 тыс. тонн (-3,9%);
· флюсов – 25 тыс. тонн (+41,5%)
· лома черных металлов – 23 тыс. тонн (-39,4%);
· нефти и нефтепродуктов – 8,3 тыс. тонн (+3%);
· комбикормов – 6,4 тыс. тонн (-14,4%).