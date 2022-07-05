Подведены итоги первого полугодия.

В январе-июне 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила 796 тысячи тонн, что на 13,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За 6 месяцев 2022 года погружено:· промышленного сырья и формовочных материалов – 317 тыс. тонн (-3,5% к январю – июню 2021 года);· строительных грузов – 189 тыс. тонн (+21,9%);· метизов – 53 тыс. тонн (-4%);· лесных грузов – 38 тыс. тонн (-3,9%);· флюсов – 25 тыс. тонн (+41,5%)· лома черных металлов – 23 тыс. тонн (-39,4%);· нефти и нефтепродуктов – 8,3 тыс. тонн (+3%);· комбикормов – 6,4 тыс. тонн (-14,4%).