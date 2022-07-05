Движение по нему могут запустить уже в следующем году.

Один из важнейших наказов жителей Коврова депутату Государственной Думы Игорю Игошину касался капитального ремонта Павловского моста.К счастью, депутат своевременно взялся за его решение. В противном случае - беды было бы не избежать. Дело в том, что мост на протяжении нескольких лет подряд эксплуатировался в аварийном состоянии. Дошло до того, что треснула одна из его опор.- Думаю, что в следующем году пустим по нему движение. Однозначно, люди сейчас испытывают неудобства в связи с ремонтом. Переезд - главная связующая магистраль между двумя частями города. Почти все автомобили утром и вечером переезжают этот железнодорожный мост. Он важен для города. Надо, конечно, потерпеть. Держу руку на пульсе. Постоянно на связи и с руководством города, и с подрядчиком, и с финансистами. Во время работы в Коврове, обязательно инспектирую ход реконструкции Павловского моста. Вот и сегодня заехал посмотреть, как продвинулся процесс. Ремонтники снимают старые плиты с одной стороны моста. Предстоит уложить новые. Делать, так - делать на года! Полвека мост стоял без ремонта. Более 300 миллионов рублей запланированы на его реконструкцию. Цены, конечно, меняются, будем корректировать смету. Мы с волонтёрами и моими помощниками в постоянном режиме следим за ходом работ. Пока все идёт в графике. Уверен, что и этот наказ моих избирателей будет выполнен!- подчеркнул на своей странице Вконтакте Игорь Игошин.