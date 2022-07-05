В выходные в водоёме утонул 9-летний ребёнок.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о халатности по факту гибели 9-летнего мальчика в противопожарном пруду. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, трагедия произошла в связи с неисполнением чиновниками администрации Собинского района и МО Колокшанское требований законодательства об обеспечении мест массового отдыха и купания людей спасательными постами, а также информационными знаками.В результате бездействия властей 1 июля около 15 часов в водоёме в деревне Одерихино утонул ребёнок. Дети купались в противопожарном пруду. Школьник прыгнул с обрыва и не смог выплыть. Тело на поверхность подняли представители аварийно-спасательной службы.Добавим, что по информации МЧС в текущем году на воде погибли шесть человек, среди которых трое детей.