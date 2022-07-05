Тело военнослужащего предали земле в деревне Ратново.

В Меленковском районе похоронили погибшего на Украине Антона Федотова. Об этом депутат Заксобрания Александр Цыганский.Он родился в 1999 году. После окончания меленковской школы №4 прошёл срочную службу на флоте и подписал контракт. С 2018 года старший матрос служил на кораблях «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», крейсере «Москва» и корабле «Ладный».В военной операции меленковец принимал участие с мая. Погиб - в конце июня. Подробности гибели не сообщаются. Тело военнослужащего предали земле в деревне Ратново.Мужчина представлен к Ордену Мужества посмертно.«Выражаю соболезнования родным и близким», - резюмировал парламентарий.