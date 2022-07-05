В областном парламенте распределили 3,8 млрд руб. дополнительных доходов.

В областном парламенте распределили 3,8 млрд руб. дополнительных доходов.Корректировки значительные, как и в объёмах, так и по направлениям: так или иначе затронули все социально значимые сферы народного хозяйства области.Источники новых поступлений - федеральные транши и областные доходы примерно в равной степени, 1,9 и 1,8 млрд соответственно.Самая крупная статья расходов - дорожный фонд. Чуть более 1 млрд руб. депутаты направили на областные и муниципальные дороги.Уже «в работе»Западные экономические санкции поставили проведение многих работ под вопрос, как минимум из-за удорожания стройматериалов. Крупные суммы направили, чтобы поддержать уже реализуемые проекты. К примеру, сумма в почти 13 млн руб. уйдёт на строительство 3 сельских ДК; около 2 млн руб. потратят на то, чтобы дооснастить спортивную инфраструктуру в Селивановском и Муромском районах; на 111 млн руб. реконструируют Ковровскую районную больницу в п. Мелехово; 34 млн понадобятся, чтобы построить жилой корпус для психоневрологического диспансера в Гусь-Хрустальном районе.71 млн руб. - цена вопроса реализации региональной программы по образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. На прочие мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда, заложено еще 230 млн.На школы и больницы385,5 млн заложили в сферу образования. В основном, это строительные и ремонтные работы в школах, детских садах и пр. Например, в 2022 году завершат строить школу в Кольчугине, 2 детсада во Владимире и отремонтируют здание 1-й гимназии в Коврове. Кроме того, депутаты направляют средства на ремонт-долгострой спортивного зала в кадетском корпусе в Радужном и ремонт общежитий в колледжах в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном.Ещё одна важная статья расходов - сфера здравоохранения. На неё выделили 194 млн руб. Наверно, самым заметным стало исполнение рекомендации депутата Ирины Кирюхиной - на 13 млн руб. отремонтируют кровли роддома № 2 во Владимире и Областного перинатального центра. Для Областного центра специализированных видов медицинской помощи приобретут 33 изделия, предназначенных для медицинской реабилитации. В Гусь-Хрустальном районе завершат строительство 3-хФАПов.Успеть освоить860 млн руб. призваны поддержать ЖКХ. Прежде всего, разговор идёт о капитальных ремонтах многоквартирных домов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме и Меленках - всего 15 млн в общем. 500 млн заложили, чтобы подготовить коммунальные сети к отопительному сезону.- Готовиться к отопительному сезону начинаем вовремя, с хорошим финансированием. Как говорится, готовь сани летом, - прокомментировал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.Несколько статей расходов объединяет одна тематика: подготовка Суздаля к 1000-летнему юбилею. Для решения этой задачи корректировками заложили более 500 млн. Сюда входят работы по оборудованию новых парковочных мест, реконструкция уличного освещения, модернизация коммунальных сетей, благоустройство и многое другое.- Мы очень надеемся, что Суздаль, учитывая серьезнейшие объёмы финансирования, буквально засияет новыми красками, чего давно, конечно, заслуживает, - поделился мнением Михаил Максюков.Около 90 млн руб. направили на борьбу с мусором. На них обустроят контейнерные площадки, рекультивируют свалки вг. Курлово Гусь-Хрустального района и в с. Фоминки Гороховецкого района, а также разработают проектно-сметную документацию для рекультивации несанкционированной свалки в Камешковском районе.475 млн руб. поправками направили на обеспечение материально-технической базы в учреждениях образования, культуры и физкультуры.- Эти средства пойдут, в первую очередь, в сельские территории. Самое главное в этом случае - это успеть освоить деньги», - убеждён председатель бюджетного комитета.