Все региональные и муниципальные службы укомплектованы всем необходимым и работают без перебоев, сообщил Сергей Собянин.

Все региональные и муниципальные службы укомплектованы всем необходимым и работают без перебоев, сообщил Сергей Собянин.Во вторник, 5 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время заседанияпрезидиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил, что нынешняя ситуация развивается стабильно. По словам политика, целый ряд показателей находится в норме. "Мы видим по всем показателям, продовольственная и непродовольственная торговля и услуги находятся выше показателей прошедшего года", – сказал он.Собянин отметил, что бюджеты регионов работают стабильно. Мол, идет повышательный тренд объема поступлений. Однако динамика роста бюджетов не будет такой же в конце года, как сейчас, уверен мэр столицы. По его словам, к тому времени страна выйдет на плановые показатели – в районе 6-8% роста. При этом расходы будут увеличены, добавил политик.Слаженно и без перебоев работают региональные и муниципальные службы, рассказал Собинин. У них есть необходимое финансирование, оборудование и комплектующие.Сергей Собянин также заявил, что санкционная война, которая была развязана против нашей страны, не привела к резкому падению экономики или напряжению в социально-экономической сфере. Многое говорит о том, что Россия выстояла, подчеркнул мэр Москвы.