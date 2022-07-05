Количество цветников в столице по сравнению с серединой нулевых годов увеличилось в два раза – с 5,5 до 12 тысяч, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров.

Количество цветников в столице по сравнению с серединой "нулевых" годов увеличилось в два раза – с 5,5 до 12 тысяч, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров.В 2022 году столицу украсят 55 миллионов цветов. Мэр подчеркнул, что это результат труда тысяч специалистов городских служб."Мы стараемся, чтобы каждый из 12 тыс. цветников был настоящим произведением ландшафтного искусства: с красивым запоминающимся рисунком и плотным неувядающим все лето цветочным ковром", – отметил Собянин.По его словам, цветочные клумбы в районах должны быть не хуже, а порой даже лучше цветников в центре города.Главный цветник Москвы – парк "Зарядье". Собянин напомнил, что там сочетаются разные климатические зоны нашей страны и произрастают луговые цветы, растения смешанных лесов, северных ландшафтов и бескрайних степей.На ВДНХ в этом году расцветут 1,5 миллиона бутонов роз и тюльпанов. Цветы создают уют, добавляют свежие краски достопримечательностям столицы, отметил мэр.Этим летом в Москве пройдет фестиваль "Цветочный джем". Его площадки украсят тысячами ярких и необычных композиций."Москвичи и туристы смогут полюбоваться проектами ландшафтных дизайнеров из России и многих стран мира. Неповторимые сады подарят ощущение солнечного курорта. Сочи и индийский Гоа, китайский Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в Москве и перемешаются в настоящем цветочном карнавале", – рассказал Собянин.За последние 11 лет Москва чище, уютнее и красивее. В столице начали высаживать дополнительную зелень, набережные превратились в красивые променады, благоустраиваются улицы, создаются новые общественные пространства по всему городу.