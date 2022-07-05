В России заметно вырос спрос на аппаратные криптокошельки — устройства, которые генерируют коды для проведения операций с криптой. Эксперты связывают это с введенными валютными ограничениями и отъездом айтишников из России.

Спрос на аппаратные криптокошельки в России в марте-апреле текущего года увеличился в несколько раз. Об этом Ведомостям сообщил представитель разработчика кошельков Tangem и подтвердили представители М.видео-Эльдорадо и Ozon.Аппаратные криптокошельки — это устройства, похоже на USB-накопители, которые генерируют секретные ключи и цифровые подписи сделок в автономном режиме, позволяя проводит операции с криптовалютой: покупать, хранить или продавать токены.По данным М.видео-Эльдорадо, продажи таких девайсов в первом квартале 2022 года выросли в восемь раз относительно последнего квартала 2021-го. Пик спроса пришелся на март, когда в ассортименте появились более доступные по цене кошельки Tangem. Во втором квартале спрос продолжил расти, поднявшись примерно на четверть к показателю первого квартала.На Ozon аппаратные криптокошельки появились в продаже в 2021 году, но интерес покупателей к категории начал расти именно в 2022-м, сообщил представитель маркетплейса. Одной из причин стало расширение ассортимента: в январе количество товарных наименований увеличилось в 7,7 раза относительно декабря, а в июне ассортимент вырос почти в 6 раз к началу года. Пик спроса пришелся на апрель, когда продажи выросли в три раза относительно января и кратно — в годовом выражении, указал представитель Ozon.Управляющий партнер Tangem AG Сергей Хар сообщил, что в феврале компания зафиксировала почти пятикратный рост спроса на крипто кошельки, связав эту тенденцию с введением в России валютных ограничений. Повышенный спрос сохранялся до конца апреля, после чего давление на него начало оказывать снижение курсов криптовалют, отметил Хар. Одновременно закончились и товарные запасы у поставщиков, а новые поставки были задержаны из-за ковидных ограничений в странах Азии, указал он.Курс биткоина с января по июнь 2022 года опустился с $47 500 до $19 000, курс эфира — с $3700 до $1000, заявил Ведомостям исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Капитализация всего криптовалютного рынка в июне обвалилась ниже $1 трлн впервые с января прошлого года. Спрос на криптокошельки может продолжить расти осенью, следуя за растущим биткоином, считает эксперт. По его прогнозу, самая популярная криптовалюта к концу года будет стоить $25 000, весной 2023 года — $60 000, а весной 2024 года — $100 000.Мартовский всплеск спроса на криптокошельки объясним, так как именно на этот период пришелся пик отъезда из России IT-специалистов, склонных активно использовать крипту, отметил в беседе с изданием гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. Если мартовский пик был связан с массовым отъездом из страны, то сейчас есть системная проблема с выводом валюты из России. Сроки проведения SWIFT-переводов из России за рубеж увеличились, комиссии выросли, открыть счет в зарубежных банках стало сложнее, и это касается в том числе и стран ЕАЭС. В таких условиях многие всерьез рассматривают вывод денег через криптовалюты, особенно в те страны, где она относительно легализована, например в ОАЭ, — указал эксперт.