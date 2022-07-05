Фонд развития территорий ходатайствовал о привлечении к разбирательствам стройнадзора. Суд удовлетворил прошение.

Арбитражный апелляционный суд Владимирской области перенёс рассмотрение дела о признании «ИнтерСтройВладимир» банкротом. Напомним, что компания тщетноКак рассказали обманутые дольщики, Фонд развития территорий ходатайствовал о привлечении к разбирательствам стройнадзора. Суд удовлетворил прошение. Рассмотрение дела отложено на 19 июля.Напомним, что по последней информации, прозвучавшей на , пятый корпус комплекса передать Фонду развития территорий. Окончательного решения по строительству остальных «свечек» пока не принято. Застройщик должен продолжить работы на корпусах № 1 и 4 в соответствии с «дорожной картой».Сам Александр Авдеев горожан, что власти не бросят их и продолжат защищать их права.