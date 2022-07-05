Она отправится в Арктику в рамках проекта «Ледокол Знаний-2022».

На Северном полюсе установят флаг Владимирской области. Это сделает ученица владимирской гимназии №39 Светлана Шишкина, которая отправляется в Арктику в рамках проекта «Ледокол Знаний-2022».Экспедицию для талантливых детей организует «Росатом». Светлана в числе 70 ребят со всей страны сможет реализовать на Северном полюсе уникальный арт-проект, рассказывающий о научных открытиях, а также пройти большой обучающий курс.Путешествие состоится с 8 по 17 июля на ледоколе «50 лет Победы».