Мужчина закупил товар на оптовых рынках Подмосковья.

В Александровском районе полиция выявила и задокументировала факт хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По версии следствия, 35-летний предприниматель приобрёл более чем на миллион рублей более 2 500 блоков поддельных сигарет. Мужчина закупил товар на оптовых рынках Подмосковья. В дальнейшем реализовывал их в торговом павильоне в городе Александрове. Партия немаркированной продукции изъята.На фигуранта завели уголовное дело. Расследование продолжается.