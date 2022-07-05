Полиция изъяла у жителя Александрова более 2,5 тысяч блоков нелегальных сигарет стоимостью более 1 млн рублей. Контрабанду мужчина продавал в торговом павильоне. Как сообщает МВД по

Полиция изъяла у жителя Александрова более 2,5 тысяч блоков нелегальных сигарет стоимостью более 1 млн рублей. Контрабанду мужчина продавал в торговом павильоне. Как сообщает МВД по Владимирской области, 35-летний мужчина, зная о незаконности своих действий, для дальнейшей реализации приобрел на оптовом рынке Подмосковья свыше 2 500 блоков сигарет на сумму более 1 млн рублей. В