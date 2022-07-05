Низкие цены, широкий ассортимент. Гипермаркет «Маяк» отметил день рождения. Во Владимире магазин существует два года, и за это время стал одним из самых востребованных в городе. В честь

Низкие цены, широкий ассортимент. Гипермаркет «Маяк» отметил день рождения. Во Владимире магазин существует два года, и за это время стал одним из самых востребованных в городе. В честь праздника каждый покупатель получил скидку десять процентов на все товары. Для маленьких посетителей приятным бонусом стал аквагрим. Акция бесплатная. Валентина Ильина, покупательница Пока у нас бабушка с