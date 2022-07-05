Об этом сообщают владимирские синоптики.
В июле и начале августа во Владимирской области будет преобладать жаркая погода. Однако временами будут лить дожди. Об этом сообщают владимирские синоптики.
Средняя температура воздуха составит от 24 до 29 градусов Цельсия. При этом 7 июля ожидается до +32. Ясная погода прогнозируется на протяжении 9 дней, десять дней будут дождливыми. В оставшееся время метеорологи обещают переменную облачность, но без осадков.
Начало августа будет дождливым, но тёплым: днем - 24-26 градусов, ночью - 12-19.