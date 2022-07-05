Об этом сообщают владимирские синоптики.

В июле и начале августа во Владимирской области будет преобладать жаркая погода. Однако временами будут лить дожди. Об этом сообщают владимирские синоптики.Средняя температура воздуха составит от 24 до 29 градусов Цельсия. При этом 7 июля ожидается до +32. Ясная погода прогнозируется на протяжении 9 дней, десять дней будут дождливыми. В оставшееся время метеорологи обещают переменную облачность, но без осадков.Начало августа будет дождливым, но тёплым: днем - 24-26 градусов, ночью - 12-19.