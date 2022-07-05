МТС сообщает о модернизации сети во Владимирской области в разгар летнего туристического сезона. Оператор увеличил скорости мобильного интернета в историческом центре Коврова, где ..

МТС сообщает о модернизации сети во Владимирской области в разгар летнего туристического сезона. Оператор увеличил скорости мобильного интернета в историческом центре Коврова, где располагается Ковровский историко-мемориальный музей. 1 июля в нем открылась выставка «Анри Матисс. Взгляд».Data МТС выяснила, что главной точкой притяжения туристов во втором по величине городе Владимирской области является Историко-мемориальный музей. В разгар сезона путешествий там приготовили самые яркие мероприятия и выставки, способные удивить даже столичных гостей.С 1 июля в музее начала работу выставка «Анри Матисс. Взгляд». Ценители творчества мастеров Западной Европы XX века смогут увидеть 120 литографий, отражающих основные направления творчества Анри Матисса. Представлены в экспозиции и работы из единственной книги мастера - «Джаз». Фото и видео в нашем музее разрешены, поэтому все желающие смогут рассказать о выставке своим знакомым и подписчикам в соцсетях.Теперь гости музея с помощью высокоскоростного интернета также смогут найти дополнительную информацию о творчестве Анри Матисса и других постимпрессионистов, не покидая экспозиции. Кроме того, можно в режиме онлайн посмотреть электронную афишу музея и выбрать новую дату для посещения. На сайте есть виртуальные экскурсии, которые рассказывают о прошедших выставках, лекциях и мастер-классах.«По итогам аналитики Big Data МТС Владимирская область в 2022 году вышла на второе место по туристическому потоку в России. Культурный событийный туризм дает мультипликативный эффект, доход от такого потока получают 10-15 сфер экономики, поэтому «прокачивая» связь, мы также делаем вклад в развитие региона. Наша Big Data сообщила об удвоении нагрузки на сеть в историческом центре Коврова, поэтому мы установили оборудование для увеличения емкости сети и скорости мобильного интернета в районе музея», - рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей СавушкинВместе с главным музеем Коврова в зону улучшенной связи МТС также попали Городской сад, историко-мемориальный парк имени А. С. Пушкина, мемориальный дом-музей конструктора-оружейника В. А. Дегтярева.К разгару туристического сезона МТС увеличила скорость мобильного интернета на въезде во Владимире со стороны Москвы по трассе М7, на выезде из города в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, прокачала связь на привокзальной площади Владимира, в городе Муром и других точках притяжения туристов. На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.