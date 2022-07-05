Из-за компании поликлиника приостановила оказание медпомощи ковровчанам.

В Коврове подрядчик оштрафован на 1,2 млн рублей за срыв сроков ремонта поликлиники. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Между ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» и компанией «ПСК Партнер» был заключён контракт на выполнение капремонта здания Иваново-Эсинской участковой поликлиники. Стоимость превысила 21 млн рублей. Однако работы своевременно не выполнены, госконтракт расторгнут. Из-за фирмы-подрядчика больница приостановила оказание медпомощи ковровчанам.На директора организации завели дело. В результате виновные оштрафованы на 1,2 млн рублей. Ремонт заканчивает уже другая компания. Медучреждение открыто.