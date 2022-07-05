В Коврове на 1,2 млн рублей оштрафовали подрядчика, нарушившего сроки проведения капремонта участковой поликлиники. Стоимость контракта превысила 21 млн рублей. По информации областной

В Коврове на 1,2 млн рублей оштрафовали подрядчика, нарушившего сроки проведения капремонта участковой поликлиники. Стоимость контракта превысила 21 млн рублей. По информации областной прокуратуры, «Ковровская районная больница» заключила с подрядчиком ООО «ПСК Партнер» контракт на ремонт здания Иваново-Эсинской участковой поликлиники до 1 сентября 2021 года., однако компания не справилась в указанные сроки. Из за этого