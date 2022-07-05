В Ковровский городской суд направлен иск с требованием устранить выявленные нарушения.

В Коврове прокурор потребовал ограничить доступ людей в заброшенное здание 1932 года постройки. Дом на улице Октябрьской расселен и находится в аварийном состоянии.Сооружение не эксплуатируется, но проход внутрь помещений открыт, ограждений не выставлено. Строительных или восстановительных работ не ведется. Консервация объекта не произведена.«Мэрия Коврова не приняла мер для обеспечения безопасности горожан», - пришли к выводу в прокуратуре по итогам проверки.В Ковровский городской суд направлен иск с требованием устранить выявленные нарушения. Разбирательства пока не начались.