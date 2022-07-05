В Ковровский городской суд направлен иск с требованием устранить выявленные нарушения.
В Коврове прокурор потребовал ограничить доступ людей в заброшенное здание 1932 года постройки. Дом на улице Октябрьской расселен и находится в аварийном состоянии.
Сооружение не эксплуатируется, но проход внутрь помещений открыт, ограждений не выставлено. Строительных или восстановительных работ не ведется. Консервация объекта не произведена.
«Мэрия Коврова не приняла мер для обеспечения безопасности горожан», - пришли к выводу в прокуратуре по итогам проверки.
В Ковровский городской суд направлен иск с требованием устранить выявленные нарушения. Разбирательства пока не начались.