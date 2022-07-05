В усадьбе Храповицкого в Муромцево состоялась презентация книги «Иван Вольнов». Произведение было написано народным артистом РФ Николаем Бурляевым ещё несколько десятилетий назад.

В усадьбе Храповицкого в Муромцево состоялась презентация книги «Иван Вольнов». Произведение было написано народным артистом РФ Николаем Бурляевым ещё несколько десятилетий назад. Недавно книга вышла в свет. К ней прилагается диск с фильмом, озвученным голосом самого Бурляева. Поэма повествует о грехопадениях и преодолении, о любви и стремлении к свету. Николай Бурляев, народный артист РФ, президент