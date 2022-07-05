В учреждении можно будет не только получить медпомощь, но и измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ и другую диагностику.

В селе Беляницыно Юрьев-Польского района введён в эксплуатацию современный ФАП. Как сообщает департамент здравоохранения, осенью он примет первых пациентов.Модульный фельдшерско-акушерский пункт заменит старый, который располагался в помещении без удобств. Новый медпункт оснащён оборудованием и мебелью. В учреждении можно будет не только получить медпомощь, но и измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ и другую диагностику.Позитивные изменения коснутся 226 жителей Беляницыно и близлежащих деревень.