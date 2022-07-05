Спасателями проводилась деблокировка пострадавших.

Во Владимирской области на трассе Владимир-Муром произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, погиб один и пострадали шестеро человек.В Судогодском районе 29-летний водитель Renault столкнулся с «ВАЗом», который ехал в попутном направлении. Отечественное авто вылетело на встречку, где протаранило Volkswagen.В результате автокатастрофы погиб 48-летний пассажир «ВАЗа». Двое молодых людей, находившихся в салоне «классики», госпитализированы в больницу. Травмы различной степени тяжести диагностированы у водителей «ВАЗа» и «Фольксвагена», а также у двух пассажиров немецкой иномарки. В «Рено» никто не пострадал.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек, 5 единиц техники МЧС, АСС, ГИБДД и медиков. Спасателями проводилась деблокировка пострадавших.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.