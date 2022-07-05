Девочка болеет кистозным фиброзом более 10 лет. Ей назначена терапия жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

В Суздале возбудили уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств ребенку-инвалиду, страдающему муковисцидозом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Девочка болеет кистозным фиброзом более 10 лет. Ей назначена терапия жизненно необходимыми препаратами.С 28 января и до настоящего времени районная больница не обеспечила ребёнка лекарством. В связи с отсутствием медикаментов у маленького пациента обострился обструктивный бронхит. По материалам прокурорской проверки СУСК завел уголовное дело по статье о халатности.Расследование взято на контроль межрайонной прокуратурой.