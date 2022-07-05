Уже второй фастфуд-ресторан «Вкусно и точка» перенес дату своего открытия во Владимире. О переносе первого рабочего дня на неопределенный срок сообщили в группе ВКонтакте 5 июля. Изначально

Уже второй фастфуд-ресторан «Вкусно и точка» перенес дату своего открытия во Владимире. О переносе первого рабочего дня на неопределенный срок сообщили в группе ВКонтакте 5 июля. Изначально во «Вкусно и точка» говорили, что первый ресторан на проспекте Ленина откроется 4 июля, а на улице Гагарина – 8 июля. Однако вчера в группе на неопределенный срок