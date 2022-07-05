Во Владимире появилось граффити в память о Леониде Шварцмане, подарившего нам Чебурашку и котенка по имени Гав. Во вторник, 5 июля в селе Заречье Киржачского района попрощались с создателем

Во Владимире появилось граффити в память о Леониде Шварцмане, подарившего нам Чебурашку и котенка по имени Гав. Во вторник, 5 июля в селе Заречье Киржачского района попрощались с создателем таких популярных работ как: «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Дядя Степа — милиционер», «38 попугаев» и многих других. Большой художник и человек с огромным сердцем,