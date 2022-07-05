Резину можно привезти в централизованный пункт приема на улице Добросельской, дом №230.

Во Владимире предприятия сдали на переработку 100 кубометров использованных покрышек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Резину можно привезти в централизованный пункт приема на улице Добросельской, дом №230. Шины принимают бесплатно. По мере накопления отходы перевозят в Подмосковье на «Дмитровский завод РТИ» для переработки.Если владимирским организациям или предпринимателям необходимо официальное подтверждение сдачи шин, то им оформят соответствующие документы. Для этого следует позвонить по телефону: 8 (495) 118-23-82. Бумаги станут подтверждением, что покрышки отправлены на утилизацию.