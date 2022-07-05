Петербургский образовательный центр «Языки без границ» 4 июля приступил к съемках полнометражного документального фильма-путешествия на русском жестовом языке «По следам Александра

Петербургский образовательный центр «Языки без границ» 4 июля приступил к съемках полнометражного документального фильма-путешествия на русском жестовом языке «По следам Александра Невского». Фильм расскажет обо всем, что известно об этом князе. Директор образовательного центра отмечает, что в России ещё нет документального кино для глухих и слабослышащих людей. Съёмки начались 27 июня в Ленинградской области. Они