Общий объём вложений на развитие материально-технической базы учреждений отрасли в 2022 году достигнет 662,9 млн рублей.
Во Владимирской области на развитие культуры дополнительно выделили 95 млн рублей. В закон о бюджете внесены соответствующие поправки.
Большую часть денег, 91,3 млн рублей, муниципалитеты получат на укрепление материально-технической базы учреждений:
– 75 млн рублей - на ремонты и оснащение;
– 12,9 млн рублей получат Дома культуры села Борисовское, Раздольевского поселения и посёлка Балакирево из-за удорожания стоимости проводимых работ;
– 1,2 млн рублей добавлены на покупку автобуса для Черкутинского сельского дома культуры;
– 2,2 млн рублей перечислят художественно-краеведческому музея Александрова. Планируется отремонтировать кровлю «Торговых рядов».
Общий объём вложений на развитие материально-технической базы учреждений отрасли в 2022 году достигнет 662,9 млн рублей.