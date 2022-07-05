Общий объём вложений на развитие материально-технической базы учреждений отрасли в 2022 году достигнет 662,9 млн рублей.

Во Владимирской области на развитие культуры дополнительно выделили 95 млн рублей. В закон о бюджете внесены соответствующие поправки.Большую часть денег, 91,3 млн рублей, муниципалитеты получат на укрепление материально-технической базы учреждений:– 75 млн рублей - на ремонты и оснащение;– 12,9 млн рублей получат Дома культуры села Борисовское, Раздольевского поселения и посёлка Балакирево из-за удорожания стоимости проводимых работ;– 1,2 млн рублей добавлены на покупку автобуса для Черкутинского сельского дома культуры;– 2,2 млн рублей перечислят художественно-краеведческому музея Александрова. Планируется отремонтировать кровлю «Торговых рядов».Общий объём вложений на развитие материально-технической базы учреждений отрасли в 2022 году достигнет 662,9 млн рублей.