Во Владимирской области запустили рабочее движение транспорта по М-12 на 106-м километре , чтобы закончить работы по устройству подъездов к путепроводу. Было проведено подключение наружного

Во Владимирской области запустили рабочее движение транспорта по М-12 на 106-м километре , чтобы закончить работы по устройству подъездов к путепроводу. Было проведено подключение наружного освещения. Ранее на участке региональной дороги Владимир-Улыбышево движение транспорта шло по временной схеме. Сейчас укладывается дорожное покрытие, выполняют работы по обустройству будущей скоростной трассы. Всего на 2-м этапе работает порядка