Чиновники упростили процедуру подачи документов.

Во Владимирской области упростили процедуру подачи документов для санаторно-курортного лечения детей. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Теперь родителям не нужно посещать ведомство, а достаточно обратиться к участковому педиатру. Врач поможет в оформлении бумаг. Уточнить статус заявки можно по телефону: 8 (4922) 32-23-08 в будни с 10 до 14 часов.Перечень необходимых документов выглядит следующим образом:Дополнительная информация доступна по .