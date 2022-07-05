В местах проведения работ введены ограничения движения. Проезд транспорта регулируется в реверсивном режиме.

На федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах в текущем году заменят 35 километров асфальта. На 5 июля выполнено 50% от запланированного объёма работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Устройство слоев износа выполняется на участках от Веригино до Красного Эха и с 349-го по 365-ый километры на обходе Гусь-Хрустального. Дорожники отфрезеровали 152 тысячи квадратных метров покрытия. Сейчас специалисты устраивают усиливающий слой толщиной 3,5 см. Он позволит повысить устойчивость автодороги к высоким нагрузкам. Финальный слой асфальтобетона уложен на уже на 18 км территории. Параллельно в порядок приводятся обочины.В местах проведения работ введены ограничения движения. Проезд транспорта регулируется в реверсивном режиме. Максимальная скорость в населённых пунктах – 40 км/ч, а за пределами – 50 км/ч.