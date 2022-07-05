Приобрести стильные обновки на прохладное время года можно и летом. Распродажа финской одежды проводится в связи с ликвидацией европейских брендов. Большой ассортимент женских и мужских

Приобрести стильные обновки на прохладное время года можно и летом. Распродажа финской одежды проводится в связи с ликвидацией европейских брендов. Большой ассортимент женских и мужских моделей по приятным ценам. Для дам – элегантные, подчеркивающие женственность кожаные пальто, лёгкие плащи, практичные ветровки эффектных расцветок, а также стильные двухсторонние куртки с капюшоном. Дмитрий Макаров, менеджер Плащ из