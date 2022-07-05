Провести владимирцев на мякине не удалось. К тому же, региональный Роспотребнадзор среагировал оперативно, разместив официальную информацию о том, что речь идет всего лишь о плановых мероприятиях по профилактике.

Крупный российский фактчекинговый проект выяснил, как появился и распространился самый заметный лжевброс последних месяцев.Совсем недавно в социальных сетях то тут, то там появлялись странные посты о возможной скорой эпидемии холеры. Анонимы утверждали, будто в России тайно вводятся экстренные меры по усилению контроля за качеством воды из-за угрозы поголовного заражения населения.Подозрительная мода не обошла стороной и нашу область. В региональном сегменте интернета подобный «крик души» тоже был замечен. В одном из крупных пабликов разместили вот такой пост:Но вот что удивительно: должной реакции на владимирских пользователей он не произвел. Скорее, даже наоборот – большинство комментаторов шутили над анонимным автором.Провести владимирцев на мякине не удалось. К тому же, региональный Роспотребнадзор среагировал оперативно, разместив официальную информацию о том, что речь идет всего лишь о плановых мероприятиях по профилактике. Без должного отклика эту тему быстро забыли как анонимные авторы, так и комментаторы.Иная ситуация сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Воронежской, Ярославской областях, Пермском и Краснодарском крае и Республике Башкортостан. Здесь был выявлен самое большое число «тревожных» и, главное, анонимных постов. Откуда растут ноги у вброса, разбирались аналитики проекта «Лапша».По данным специалистов, с конца апреля было выявлено более 3 тысяч постов, репостов и комментариев, связанных с информацией об эпидемии холеры. Фейк увидели свыше 115 миллионов человек. Анализ соцсетей позволил понять, фундаментом для фейка о холере послужил инфоповод от 6 марта об обнаруженных на Украине биолабораториях США, где содержались возбудители смертельных болезней.«Вишенкой» на торте стало вирусное сообщение от якобы жительницы Мариуполя, размещенное в соцсетях 9 марта, что жителей Мариуполя уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению. К этому прибавилось апрельское заявление ВОЗ, предупреждающее, что ситуация на Украине может привести к более частым случаям норовирусной инфекции, гепатита A и холеры.Инфоповод не обсуждал только ленивый, поэтому СМИ активно распространяли его по всем каналам. На эту почву как нельзя лучше легло ежегодное заявление главного санитарного врача РФ Анны Поповой об упреждении вспышек холеры. Оно вышло раньше обычного – уже в самом начале мая. Как правило, в материалах давались ссылки на оба инфоповода, поэтому у читателей и закрепилась неверная причинно-следственная связь.А дальше все покатилось как снежный ком: посты в соцсетях, аудиозаписи в мессенджерах, репосты от сестры/знакомой/лечащего врача. Кстати, как заметили аналитики, отсылка к медперсоналу дала в начале июня новый всплеск интереса. В тексте фейка упор делался на то, что уже самим врачам руководство поведало страшную тайну о готовящейся биологической диверсии. Официально недостоверную информацию стали опровергать уже в конце апреля. К середине июня власти большинства регионов (особенно тех, где была замечена активность подобных инфовбросов) выступили с разгромным разоблачением холерного мифа.Однако есть риск дальнейшего распространения фейкового сюжета. Он может трансформироваться и усилиться за счёт новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов. Так что, читая посты в соцсетях, в развлекательных группах и новостных агрегаторах,относитесь к содержанию критически.