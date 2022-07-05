Бывшие коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Во Владимирской области 2 июля после тяжёлой болезни скончалась ветеран прокуратуры Любовь Алешина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Любовь Викторовна родилась 15 января 1962 года в Собинке. Свой трудовой путь она начинала слесарем-сборщиком на заводе «Автоприбор». В 1980 году поступила на юридический факультет Ивановского государственного университета. Девушка совмещала учебу с работой следователя в отделе внутренних дел. В прокуратуру она пришла в 1993 году. В 2010 году стала прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. В 2016 ушла на пенсию.Бывшие коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким Любови Алешиной.