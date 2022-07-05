Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. По данным “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, максимальная температура во
<a href="https://33live.ru/novosti/05-07-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-soxranyaetsya-5-klass-pozharnoj-opasnosti.html" target="_blank">Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности</a> - Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. По данным “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, максимальная температура во
[url=https://33live.ru/novosti/05-07-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-soxranyaetsya-5-klass-pozharnoj-opasnosti.html]Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности[/url] - Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. По данным “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, максимальная температура во