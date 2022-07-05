Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. По данным “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, максимальная температура во

Во Владимирской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. По данным “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, максимальная температура во Владимире и на большей части территории области ожидается +30°С. С 4 по 6 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Из-за жаркой и сухой погоды повышается риск возникновения пожаров в лесах и в зоне торфяных месторождений.