Для оформления путевки в санаторий во Владимирской области теперь не обязательно посещать региональный департамент здравоохранения. Вместо этого достаточно обратиться к врачу-педиатру по

Для оформления путевки в санаторий во Владимирской области теперь не обязательно посещать региональный департамент здравоохранения. Вместо этого достаточно обратиться к врачу-педиатру по месту прикрепления ребенка. По информации депздрава, участковые доктора окажут содействие в оформлении нужных документов. При этом, координирует направление детей на лечение городская поликлиника №1. Родители или законные представители могут обратиться в учреждение, чтобы