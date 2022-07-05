Около 17:00 4 июля в магазине «Fix Price» по адресу Проспект Строителей, 32 произошло возгорание. В торговом зале было задымление и чувствовался запах гари. Незамедлительно прибыло 5 единиц

Около 17:00 4 июля в магазине «Fix Price» по адресу Проспект Строителей, 32 произошло возгорание. В торговом зале было задымление и чувствовался запах гари. Незамедлительно прибыло 5 единиц пожарной техники с сотрудниками. Несмотря на быструю реакцию от спасателей, люди подверглись опасности. В помещении не работала пожарная сигнализация, вместо неё сотрудники магазина выводили людей на улицу.