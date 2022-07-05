Жители столицы на портале Активный гражданин выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики. Площадь станет еще одним символом борьбы с нацизмом и знаком солидарности с жителями республики и теми, кто сражался за ее независимость.

Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики. Площадь станет еще одним символом борьбы с нацизмом и знаком солидарности с жителями республики и теми, кто сражался за ее независимость.Площадь ЛНР появится вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Этот вариант поддержало более 56% проголосовавших.Также были варианты назвать площадью ЛНР территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и участок вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка. За них проголосовало 13,78% и 18,73% соответственно.Ранее в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию в Пресненском районе столицы у посольства США.С инициативой увековечить память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Кроме того, много таких обращений в правительство города поступало от простых граждан.Проект "Активный гражданин" начал работать в 2014 году. К нему присоединилось уже более шести миллионов москвичей, проведено свыше пяти тысяч голосований.Участники проекта решают разные вопросы жизни города. Они предлагают варианты благоустройства улиц, парков и дворов, определяют время работы городских поликлиник, многофункциональных центров, библиотек, выбирают мероприятия для городских фестивалей и праздников.Поддержанные большинством голосов решения реализуются. Изменения отображаются на онлайн-карте. Активные граждане получают баллы, которые можно обменять на призы и подарки на сайте.