С приветствием и поздравлением выступила ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева.

В пятницу в КГТА прошел студенческий выпускной, состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам-бакалаврам Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева.С приветствием и поздравлением выступила ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева.«От всей души поздравляю вас с успешным окончанием вуза. Многолетние данные о трудоустройстве наших выпускников с уверенностью позволяют сказать о том, что академия действительно является хорошим началом успешной карьеры и кузницей инженерных кадров. Ваши компетенции очень востребованы на предприятиях Коврова, Владимирской области и других городов нашей страны. Академия всегда гордилась и гордится своими выпускниками. Будьте амбициозными, успешными, но при этом оставайтесь добрыми и честными людьми. Удачи и новых побед!», – выступила Елена Евгеньевна.Из рук ректора лучшие студенты академии получили дипломы с отличием. Многим дипломированным бакалаврам также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма ректора и декана за особые достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности.Со сцены в адрес выпускников прозвучали поздравления от заместителя главы администрации города Коврова по социальным вопросам Светланы Александровны Арлашиной, которая также отметила огромный вклад Ковровской академии в подготовку высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленных предприятий нашего города, а также ведущих компаний и предприятий региона.Выпускников поздравил руководитель аппарата Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России, член Совета молодых учёных и специалистов Администрации Владимирской области, член Экспертного совета по образованию и науке Молодежного Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ Клеветов Денис Викторович.Деканы факультетов также приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам.Всего в 2022 году закончили академию по программам высшего образования 307 человек, в том числе 147 – по очной форме обучения. Из них получили дипломы с отличием 27 выпускников.Творческие выступления студентов академии и энергомеханического колледжаВ выпуске 2022 года много успешных студентов: стипендиаты Президента и Правительства РФ, обладатели стипендий губернатора Владимирской области «Надежда Земли Владимирской». Выпуск украшают студенты, завоевавшие призовые места на различных региональных и всероссийских конкурсах и чемпионатах, обладатели грантов.В рамках праздничного вечера со сцены также звучали слова благодарности от выпускников в адрес родной alma mater.На площадках фотозон выпускники могли сфотографироваться вместе с родными, одногруппниками и преподавателями академии.Поздравляем всех выпускников с успешным окончанием вуза. Желаем проявить себя в профессии и общественной жизни предприятий и города. И с гордостью по жизни нести звание – «Выпускник Ковровской академии».