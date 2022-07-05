Защититься от опасных болезней можно при помощи противомоскитных сеток, обработки помещений, использовании электрофумигаторов, инсектицидных шашек, таблеток и спиралей.

Владимирцам напомнили, что кровососущие комары могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Об этом владимирский Роспотребнадзор.В стране обитают более 100 видов таких насекомых. Они являются потенциальными переносчиками возбудителей туляремии и сибирской язвы.В ведомстве также перечислили заболевания, которыми можно заразиться:Защититься от опасных болезней можно при помощи противомоскитных сеток, обработки помещений, использовании электрофумигаторов, инсектицидных шашек, таблеток и спиралей.